"SABAH'ın haberi sayesinde Mehmet'e kavuşacağız"

Yozgat'ta anneleri ölünce babalarının 1 buçuk yaşındayken yuvaya verdiği kardeşlerden Kamil Barut, ikizi Mehmet'i ararken, haberin SABAH gazetesinde yayınlanmasıyla birlikte umutları da arttı. Kamil Barut, yıllar sonra ulaştığı yuvadaki bakıcı kadından Mehmet'in bir albaya evlatlık verildiğini öğrendi. 13 yaşındayken evlendirilen abla Lalezar Karaarslan da, SABAH'ta yayınlanan haberin ardından kardeşleri Mehmet'i bulma umutlarının arttığını belirterek, "SABAH'ın haberi sayesinde kardeşimiz Mehmet'e kavuşacağız. Babam aslında onları yuvaya vermek istemedi ama üvey anne zorladı" dedi.

Yozgat'ın Aşağıtekke Köyü'nde yaşayan Mustafa-Zeliha Barut çiftinin kızları Lalezar'ın ardından 1960 yılında Kamil ve Mehmet adını verdikleri ikizleri dünyaya geldi. İkizler 1. buçuk yaşındayken anne Zeliha Barut mide kanserine yakalandı ve hayatını kaybetti. Annenin ölümüyle birlikte baba Mustafa Barut evlenmek istedi. Evlenmek istediği kadın, küçük çocuklarını kabul etmeyince Mustafa Barut, ikizlerini Ankara Keçiören'deki yetiştirme yurduna verdi. Ankara'daki yetiştirme yurdundan Kütahya'ya gönderilen ikizler bir yıl süre sonra idarenin kararıyla ayrıldılar. İkizlerden Kamil, Yozgat yetiştirme yurduna gönderilirken Mehmet ise Kütahya'da kaldı. İkizlerin ablası Lalezar ise üvey annenin babasına yaptığı baskı yüzünden 13 yaşında evlenmek zorunda kaldı.

Yıllarca kardeşi Mehmet'i bulmak için çabaladığını belirten Kamil Barut, SABAH Gazetesi'nde haberin yayınlanmasıyla birlikte umutlarının arttığını söyledi: " Biz yurtta kaldığımızda bize bakıcı annelik yapan kadına ulaştım. Kurumdan emekli olan bakıcı anne kardeşimin ölmediğini, bir albaya evlatlık verildiğini söyledi. Babamın kardeşimin peşine düşmemesi için de o günlerde yuvada hastalıktan ölen bir kız çocuğunun ölüm raporuna ağabeyimin adını yazmışlar. 1960 darbesinden bir kaç yıl sonra bu olay oluyor. Aslında bize gösterilen ölüm raporu sahte bir rapormuş" diye konuştu.

BU HASRET SON BULSUN

Almanya'da yaşayan 71 yaşındaki abla Lalezar Karaarslan da kardeşleri Mehmet'e kavuşmak istediğini belirterek; "Üvey anne beni de istemedi ve onun yüzünden 13 yaşında evlenmek zorunda kaldım. Babam 1966 yılında Kütahya'ya Mehmet'i görmeye gittiğinde kendisine öldüğü söylenmiş. Ama bize kardeşimizin mezarını bile gösteremediler. Biz de inanmadık Mehmet'in öldüğüne. Yıllarca hem kardeşim Kamil hem de ben Mehmet'i çok aradık. Artık kardeşimin ölmediğini ve bir albay tarafından evlatlık alındığını biliyoruz. Bence Mehmet evlatlık olduğunu bilmiyor. Eğer bilse o da bizi araştırır ve bir şekilde birbirimizi bulurduk. Buradaki düğüm kardeşimi evlatlık alan albayda çözülecek. Bizim isteğimiz sadece kardeşimizi görüp doya doya sarılmak. Kardeşim sonra yine aynı hayatına devam etsin. O albay kimdir biz bilmiyoruz. Ama bu haberi okuyorsa biraz vicdana gelsin ve bu üç kardeşini buluşmasına vesile olsun. Kardeşime baktığı için kendisinden Allah razı olsun. Eminim Mehmet'e güzel bir hayat sunmuştur. Ama kendini bizim yerimize koysun ve Mehmet'e evlatlık olduğunu söyleyip bizimle buluşmasını sağlasın. Eğer bunu yaparsa kendisine duacı oluruz. Mehmet yine onu babası bilsin ama biz kardeşimizi bu dünyadan göçüp gitmeden bir kez de olsa görelim ve kokusunu içimize çekelim. Bu hasret son bulsun" diye konuştu.