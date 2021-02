Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan AKOM ve SASKİ'ye ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Ulaşım Dairesi Başkanlığı çalışanları ile AKOM'da buluştu. Toplu iş sözleşmesi dolayısıyla teşekkür ziyareti gerçekleştirilen heyette Ulaşım Dairesi Başkanı Ömer Turan da yer aldı. Yapılan sözleşmeden duydukları memnuniyeti dile getiren ulaşım çalışanları, Başkan Yüce'ye teşekkür ederek, günün anısına çiçek takdim ettiler.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde Sakarya'ya hizmet sunan mesai arkadaşlarına nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimizin her noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Şehrimizin yarınlarının daha da iyi olması adına her bir ekip arkadaşımız büyük bir sorumluluk taşıyor. Özveriyle çalışan, sahip olduğu görevi en iyi şekilde yerine getiren, bu şehrin her bir ferdine karşı sorumluluk duygusuyla hareket eden tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Toplu iş sözleşmemizi de imzaladık. Sizlerin memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor" dedi.

Başkan Ekrem Yüce, programının devamında SASKİ'yi ziyaret etti. SASKİ Genel Müdür Vekili Ali Oktar ve çalışanların karşıladığı Yüce'ye, toplu iş sözleşmesi için teşekkür edildi. Yüce, burada yaptığı konuşmada, suyun yönetiminde büyük bir görev üstlenen SASKİ ekiplerine teşekkür ederek, "Hamdolsun kar yağışı ile birlikte su kaynaklarımız da artıyor. Kar yağışını afet olarak değil, bereket olarak görüyoruz. Rabbimize şükürler olsun. Hep birlikte su kaynaklarımızı korumaya, şehrimiz musluklarına temiz su ulaştırmaya devam edeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar diliyor, sözleşmenin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.