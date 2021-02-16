Sakarya’da kar etkili oluyor

Antalya yolu olarak da bilinen Sakarya-Bilecik arasında ulaşımı sağlayan D-650 Karayolu'nun Yukarı Kirazca kesiminde kar yağışı nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. Bir TIR'ın karla kaplı yolda kaymasıyla meydana yaşanan trafik kazasında karayolu Pamukova İlçesi'ne doğru ulaşıma kapandı. Karayolunda uzun araç kuyruğu oluştuğu kaza sonrasında yapılan çalışmayla birlikte D-650 Karayolu tekrar ulaşıma açıldı.

TEM'DE KANLI KAZA

TEM Otoyolu Sakarya Sapanca Kırkpınar mevkiinde meydana gelen kanlı trafik kazasında ise yogun kar nedeniyle kayganlaşan yolda Ata Ç. idaresindeki 36 AY 110 yolcu otobüsü, Abdullah B. idaresindeki 81 EL TIR ve 01 CNB 52 yolcu otobüsü birbirine girdi. Kanlı kazada can pazarı yaşanırken, araçlarda bulunan 6 kişi kanlar içinde kaldı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen zincirleme trafik kazası neticesinde otoyolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.

ULAŞIM ENGELİ

Gece yarası başlayan ve sabahta devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte Sakarya'nın yüksek kesimlerinde bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale ettiği yollar tek, tek açılırken, Adapazarı Korucuk Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle işçi servisleri zor anlar yaşadı. Sabah vardiyasına gidecek fabrika işçilerini taşıyan servisler karla kaplı yollarda büyük mücadele verdi. Vatandaşlar ve belediye görevlileri kayan araçları iterek yollarına devam etmesini sağladı.

SASKİ UYARDI

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ise kısa mesaj atarak bütün abonelerini su sayaçlarını koruması için uyarıda bulundu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Sakarya'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri ile dalgalanması da yaşandı. Sakarya'nın 16 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle belediyeler ve kaymakamlıklar sokak hayvanlarına yem bıraktı.