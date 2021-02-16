Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül isyan etti;  Halkın malını haksız talepte bulunanlara yedirmem

Konuşmasına 'Kimin rantına dokunduysam; aileme, şahsıma, çocuklarıma iftira atmaya başladılar' diye başlayan Başkan Beyazgül, şahsına ve ailesine yönelik iftiralara karşı 'halktan taraflar mı yoksa ranttan taraflar mı?" dedi.

Açıksu caddesinde yol genişletme çalışması yaptıklarını, yol ve yeşil alan üzerinde olan bir kıraathanenin istimlak edildiğini anlatan Beyazgül 'Şahsa hakkı verilerek kahvesi kamulaştırıldı. Çıktı 'İki yakınımı işe alacaksınız' dedi. Ben 300 tane konutu kale arkasında yıktım. Turizm yolunu açıyorum yine Kızılay meydanının ön kısmını yıktım bu insanların hakkı yok mu? Belediye ancak ihtiyaç dâhilinde işçi alır. Sen almazsan bende bunları yaparım dedi ve Çocuğuma, şahsıma, aileme iftira atılıyor" dedi.

HALKIN MALINI HAKSIZ TALEPTE BULUNANLARA YEDİRMEM

Kendisinin yanına bazen geldiklerini ve haksız talepte bulunduklarını da anlatan Beyazgül 'Neyi vereyim? Milletin malını size nasıl vereyim. Benim size sağlayacağım en ufak bir rant, ihtiyaç sahibinin evine gidememem, yardım edememem demektir. Ne yazık ki Kendisini halkçı olarak kabul eden, halktan yana kabul eden ulusal medyanın bazı mensupları, bir telefon edip konuyu araştırmaktan imtina ederken, öte yandan bir iftirayı direkt olarak gündeme taşıyorlar. Yazık, siz halktan taraf mısınız? Ranttan taraf mısınız? Öte taraftan Ankara'da bir şahıs var siyaset yaptığını sanıyor. Halkı, milleti tanımıyor milletin ihtiyaçlarını bilmiyor.

İFTİRA ATANLAR YARGIYA HESAP VERECEK

Şahsına ve ailesine atılan iftiraları yargıya taşıdığını aktaran Başkan Beyazgül: " Rant sağlamıyorum diye hemen oğluma iftira atıyorlar. Savcılıktan hemen her gün kağıt geliyor. İftira atan şahıslar mahkemeye çağırılıyorlar. İftira atan ispat etsin. Gelsin karşımda otursunlar. Yargı önünde hesaplaşalım. Memleketin önünü kapatmaktan vazgeçsinler. Ben bu memlekete peygamberler şehrine hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Şahsına ve ailesine yönelik iftiralara istinaden vicdanlı olunması çağrısında bulunan Başkan Beyazgül ben kendimi feda ettim benim eşimden çocuklarımdan ne istiyorlar diyerek iftira attıktan sonra ne hale geldiklerini biliyorlar mı? Diye sordu.

Çocuklarının ne iş yaptığını da açıklayan Başkan Beyazgül ''İki çocuğum avukat. Bir oğlumda işletmede okuyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesinde ihtisas yapıyor. Muhasebe imtihanlarına giriyor. Ben bunlara bir yerde iş mi sağladım? Özel Kalemden işe mi girin dedim? Buyurun ne iş yaptıklarını açıkladım' dedi.

HALKA HİZMET YOLUNDA PES ETMEYECEĞİZ

Halka hizmet yolunda doğru bildiği yolda yılmadan, yorulmadan yürüyeceğinin altını çizen Başkan Beyazgül:" Halkın anketlerde Zeynel Abidin Beyazgül'ü ilk sırada tutuyor bu durumu hazmedemeyenler ayağını nasıl kaydırırız diye birtakım iftiralar atıyor. Bunun yolu iftiradan geçmez Bunun yolu halka daha fazla hizmetten geçer. Fakir fukaraya ihtiyaç sahibine daha fazla el uzatmaktan geçer. Bunun yolu halkın gönlüne girmekten geçer iftira atmaktan geçmez. İftira atanlar bunu bilsinler ki attıkları iftira bataklığında kendileri kururlar" ifadelerine yer verdi.