Şanlıurfa’da kavga: 4 yaralı

Kavga Eyyübiye İlçesine bağlı Kamberiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre daha önce aralarında husumet olan iki aile arasında kavga çıktı. Aralarındaki husumetten dolayı kavga eden iki aile arasında taş ve sopalar kullanırken çok sayıda kişinin kavga ettiği olayda 4 kişi yaralandı. Yaşanan kavga sonrası vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi için sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Husumetten dolayı kavga eden kişilerden 4 kişi yaralanırken kavgaya karışan kişiler ise kayıplara karıştı. Kavga edenlere müdahale etmek için gelen polis ekipleri tarafları sakinleştirirken kaçan kişilere arama çalışmalarına başladı.

Marketteki meydan kavgası kamerada