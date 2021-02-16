Son dakika: 4 gündür kayıp olan adam, feci halde bulundu!

CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI



Yapılan araştırmada ölen kişinin, 4 gündür kayıp olarak aranan belediyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Mesut Oğultekin olduğunu belirledi.

Jandarmanın incelemesinin ardından Oğultekin'in cenazesi, otopsi için Adili Tıp Kurumu morguna götürüldü.