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Son dakika: 4 gündür kayıp olan adam, feci halde bulundu!

Tüyler ürperten olay 'te yaşandı. 4 gün önce kaybolan 33 yaşındaki Mesut Oğultekin için yakınları emniyete başvuruda bulunmuş ve ekipler, Oğultekin'i arama çalışması başlatmıştı. Son dakika haberine göre bugün 2 çocuk babası adamın ormanlık alanda başı ezilmiş halde cesedi bulundu. Katil ya da katilleri bulmak için çalışma başlatıldı

DHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 12:33 Son Güncelleme: 16.2.2021 12:58 ABONE OL
Son dakika: 4 gündür kayıp olan adam, feci halde bulundu!

Kent merkezindeki evinden 12 Şubat'ta çıkan ve bir daha haber alınamayan 2 çocuk babası Mesut Oğultekin'in yakınları, kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı.

BAŞI EZİLMİŞ CESEDİ BULUNDU

Aramalar sürerken dün gece Geneyik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kanlar içinde yatan kişiyi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, bu kişinin dövülüp, başı ezilerek öldürüldüğünü saptadı.

CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Yapılan araştırmada ölen kişinin, 4 gündür kayıp olarak aranan belediyede iş makinesi operatörü olarak çalışan Mesut Oğultekin olduğunu belirledi.
Jandarmanın incelemesinin ardından Oğultekin'in cenazesi, otopsi için Adili Tıp Kurumu morguna götürüldü.

EKİPLER KATİLİN PEŞİNDE

Jandarma, Mesut Oğultekin'i öldüren kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.

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Son dakika: 4 gündür kayıp olan adam, feci halde bulundu!
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