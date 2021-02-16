Son dakika: Antalya'da bir evde yangın çıktı! Otobüs şoförü 4 canı böyle kurtardı!

EV SAHİBİNİN HABERİ YOKTU

Yangından ev sahibinin haberi olmadığını aktaran Dirican, "Ev sahibi dışarıya çıkınca şoke oldu çünkü her yerde duman vardı. Beni görünce şaşırdılar, onlara daha dikkatli olmalarını söyledim. Sağ olsun Antalya Ulaşım A.Ş. bize yangın eğitimi, ilk yardım eğitimi aldırdı. Verdikleri eğitim bugün bir faciayı önledi" diye konuştu.