Son dakika: Elif Bereket'in ölümünde flaş gelişme! İstenen ceza belli oldu!

Karaköprü Mahallesi'nde 26 Ocak günü lise öğrencisi Elif Bereket, kardeşi Yaşar ile birlikte dershaneden çıkıp evlerine gitmek için yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada hızla gelen iki otomobilden birisi, Elif Bereket'e çarptı, kardeşi Yaşar ise kıl payı kurtuldu. Yaralanan Elif Bereket, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücü ise olaydan iki gün sonra polis ekiplerince gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Badıllı'nın otomobili ise Alibaba Mahallesi'nde boş arazide üzerine battaniye örtülü olarak bulundu. Elif Bereket'in arkadaşları, sürücünün hak ettiği cezayı alması için internette 'Elif Bereket için adalet' başlıklı imza kampanyası başlattı.