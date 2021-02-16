Son dakika haberi: İzmir deprem ile sarsıldı! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son dakika… İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD tarafından gelen verilere göre; büyüklüğü 4.0 olarak duyurulan deprem bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

AFAD DUYURDU!

AFAD yaptığı açıklamada;

"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.24'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremin ardından resmi Twitter hesabı aracılığı ile detayları duyuran AFAD herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını ifade eden bir paylaşımda bulundu.

"Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

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