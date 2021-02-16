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Son dakika haberi: deprem ile sarsıldı! İşte ve Kandilli son depremler listesi!

Gelen son dakika haberine göre; saat 09:24’te merkez üssü olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı verilerine göre; yerin 7.30 km altında kaydedilirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları merak ediyor.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 09:37 Son Güncelleme: 16.2.2021 09:46 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir deprem ile sarsıldı! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son dakika… İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD tarafından gelen verilere göre; büyüklüğü 4.0 olarak duyurulan deprem bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

AFAD DUYURDU!

AFAD yaptığı açıklamada;

"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.24'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremin ardından resmi Twitter hesabı aracılığı ile detayları duyuran AFAD herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını ifade eden bir paylaşımda bulundu.

"Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika haberi: İzmir deprem ile sarsıldı! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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