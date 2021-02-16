Son dakika: İşçinin korkunç ölümü kamerada! Açmaya çalıştığı yağ varili bomba gibi patladı...

Dün saat 12.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'taki işletmede çalışan Murat Arı, kaynak makinesiyle boş yağ varilini açmaya çalıştı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yağ varili patladı.