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Son dakika: İşçinin korkunç ölümü kamerada! Açmaya çalıştığı yağ varili bomba gibi patladı...

'da kömür imalatı yapılan işletmede çalışan 47 yaşındaki Murat Arı isimli vatandaş, açmaya çalıştığı yağ varilinin bomba gibi patlaması sonucu hayatını kaybetti. Son dakika haberine göre kaza anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde varili açmaya çalışan Arı'nın kaynak makinesi ile hamle yaptığı anda varilin patladığı ve ortalığın dumana boğulduğu görülüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 14:01 Son Güncelleme: 16.2.2021 14:24 ABONE OL
Son dakika: İşçinin korkunç ölümü kamerada! Açmaya çalıştığı yağ varili bomba gibi patladı...

Dün saat 12.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Tepeköy Sokak'taki işletmede çalışan Murat Arı, kaynak makinesiyle boş yağ varilini açmaya çalıştı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yağ varili patladı.

Yaralanan Arı, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı özel hastanede doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Patlamaya ilişkin olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı. Polis, patlamanın varil içinde biriken hava nedeniyle meydana geldiği ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan patlamanın meydana geldiği an, güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Görüntülerde Murat Arı'nın, kaynak makinesi ile varili açmaya çalıştığı ve patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı.

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Son dakika: İşçinin korkunç ölümü kamerada! Açmaya çalıştığı yağ varili bomba gibi patladı...
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