Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de facia! Kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı!

Polislere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ayrıca Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.



Maddeden etkilenen polisler Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.