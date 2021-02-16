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Son dakika: 'de facia! Kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı!

Son dakika... 'de korkunç bir olay yaşandı. İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde madde inceleyen üç polis aniden fenalaştı. Memurlar hızla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ise tedbir amaçlı ve itfaiye ekipleri yollandı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 15:40 ABONE OL
Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de facia! Kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı!

Küçükçekmece'de bulunan İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde madde inceleyen 3 polis memuru etkilendi. Fenalaşan, polis memurları hastaneye kaldırılırken olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Küçükçekmece'de bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nde madde inceleyen 3 polis memuru fenalaştı.

Polislere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ayrıca Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tedbir amaçlı AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Maddeden etkilenen polisler Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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Son dakika: İstanbul Küçükçekmece'de facia! Kriminal laboratuvarında madde inceleyen 3 polis fenalaştı!
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