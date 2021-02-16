Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Malatya'da korkunç ölüm! 3'üncü kattan yere çakıldı!

Son dakika: 'da korkunç ölüm! 3'üncü kattan yere çakıldı!

Son dakik... 'da, yürekleri yakan bir olay yaşandı. 59 yaşındaki B., 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşerek hayata gözlerini kapadı. Polis sır olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 12:34 ABONE OL
Son dakika: Malatya'da korkunç ölüm! 3'üncü kattan yere çakıldı!

Son dakika... Dehşet verici olay, Battalgazi ilçesine bağlı Ataköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akbay Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı bir apartmanın 3'üncü katında eşi H.B. ile birlikte yaşayan İnsaf B. (59), sabah saatlerinde kahvaltı hazırlamak için mutfağa geçti.

Eşinden bir süre ses çıkmayınca İnsaf B.'yi evin içerisinde arayan H.B. balkon kapısını açarak aşağı baktığında eşini zeminde hareketsiz yatar vaziyette gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İnsaf B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.


İnsaf B.'nin cenazesi cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, ekipler olayın intihar mı yoksa düşme sonucu mu gerçekleştiğini araştırıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Malatya'da korkunç ölüm! 3'üncü kattan yere çakıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA