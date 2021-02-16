Son dakika: Trabzon'da eşiyle ölü bulunan Zeynep İkinci'nin babası yürekleri dağladı!





Gözyaşlarına hâkim olamayan Çubuk, "Olaydan önce Uzungöl'e gittik, damadımız bizi çay içmeye götürdü. Gezdik, hiç böyle bir durum yoktu. Bu durum nasıl oldu, bilmiyorum. Aklım almıyor. Olayı medyadan duyduk. Cuma namazına hazırlanıyordum. Çok bir şey bilmiyorum. Borçları yoktu. Arabayı satmışlardı, parası vardı damadın. Neden oldu anlam veremiyoruz" dedi.

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