Yanına çalışan şoföre kurşun yağdırdı

Bursa Merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler mahallesinde yaşayan Halil Muslu (44), şoför olarak yanında çalıştığı patronu S.A.K ile iş konusunda anlaşmazlığa düştü. Bu anlaşmazlığı işçi mahkemesine taşıyan Muslu, patronu S.A.K tarafından evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu.

DAVAYI GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ

Şoförü Halil Muslu tarafından mahkemeye verildiğini öğrenen S.A.K. Muslu ile konuşmak için evinin önüne gitti. Burada bir süre konuştuktan sonra açtığı davayı geri çekmesini isteyen S.A.K, Halil Muslu'nun davayı çekmeye yanaşmamasına kızarak belindeki silahı çıkarıp ateşledi.

PATRON KAÇTI İŞÇİ AĞIR YARALANDI

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Halil Muslu, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırıldı. Kurşunlama olayının ardından olay yerinden kaçarak kayıplara karışan S:A.K polis tarafından her yerde aranmaya başladı.