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Son dakika: Yolcu otobüsü, Tır ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 38 yaralı

Son dakika haberi: ’da yolcu otobüsü, Tır ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybederken araçlarda bulunan 38 kişide yaralandı.

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Giriş Tarihi: 16.2.2021 07:18 Son Güncelleme: 16.2.2021 08:22 ABONE OL
Son dakika: Yolcu otobüsü, Tır ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 38 yaralı

Kaza, saat 03.00 sıralarında Konya-Karapınar karayolu üzerinde meydana geldi.



Kar yağışı sonrası yolda oluşan buzlanma nedeniyle Adana istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsü, Tır ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler yapılan müdahale sonrası otomobilde bulunan 2 kişi ile otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişinin olay yerinde 2 kişinin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini tespit etti.



Araçlarda yolcu olarak bulunan 38 yolcu ise ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kaza sonrası karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.



Soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Yolcu otobüsü, Tır ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 38 yaralı
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