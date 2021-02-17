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sokağa çıkma yasağı gelişmeleri: , ne zaman kalkacak?

Hafta içi hafta sonu yasakları devam ederken sokağa çıkma yasağı ile ilgili son gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle kabine toplantısının bugün yapılacak olması risk grubunda olan üstü ve 20 yaş altı vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Vaka düşüşleriyle beraber gündeme gelen normalleşme beklentilerinin bugün yanıt bulması bekleniyor. , ne zaman kalkacak? İşte, gelişmeleri ile tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 17.2.2021 14:46 ABONE OL
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Son dakika… Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla risk taşıyan 65 yaş ve 20 yaş altı vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Tedbirlerin uzun süredir devam etmesi ve vaka sayılarındaki düşüşle beraber gözler 65 yaş üstü yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak sorusunun yanıtına çevrildi. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü yasağı ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Şubat ayının sonuna doğru vakaların giderek düşüşe geçmesiyle beraber 65 yaş üstü yasağı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde risk grubunda yer alan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatlerde sokağa çıkabiliyorken yasakların kalkacağı günü iple çekiyorlar. Henüz kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için bir açıklama bulunmazken gözler bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında üç hafta sonra bir araya gelen Kabine Toplantısı 1 Şubat tarihinde gerçekleşti. Kabine toplantısında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için herhangi bir açıklamada bulunmadı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.

'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?
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