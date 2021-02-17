65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AYRINTILARI ŞÖYLE;

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında üç hafta sonra bir araya gelen Kabine Toplantısı 1 Şubat tarihinde gerçekleşti. Kabine toplantısında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için herhangi bir açıklamada bulunmadı.

65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARA TOPLU TAŞIMA YASAK MI?

İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.

'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;

''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.