65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı son dakika gelişmeleri: 65 yaş üstü yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Son dakika… Koronavirüs salgını sebebiyle 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla risk taşıyan 65 yaş ve 20 yaş altı vatandaşlar belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Tedbirlerin uzun süredir devam etmesi ve vaka sayılarındaki düşüşle beraber gözler 65 yaş üstü yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak sorusunun yanıtına çevrildi. Bugünkü Kabine Toplantısı'nda 65 yaş üstü yasağı ile ilgili açıklama yapılması bekleniyor.
Şubat ayının sonuna doğru vakaların giderek düşüşe geçmesiyle beraber 65 yaş üstü yasağı ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinde risk grubunda yer alan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar belirli saatlerde sokağa çıkabiliyorken yasakların kalkacağı günü iple çekiyorlar. Henüz kısıtlamaların kaldırılacağı o tarih için bir açıklama bulunmazken gözler bugün gerçekleşecek olan kabine toplantısına çevrildi.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında üç hafta sonra bir araya gelen Kabine Toplantısı 1 Şubat tarihinde gerçekleşti. Kabine toplantısında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için herhangi bir açıklamada bulunmadı.
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.
Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.