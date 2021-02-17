Son dakika: Aile katliamının altından en tehlikeli uyuşturucu çıktı! Kendisini ölümden kurtaran ailesini katletmiş

Katliamdan bir hafta önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunan Hüseyin'in ailesi tarafından hastaneye yetiştirilerek kurtarıldığı belirlendi.
Mahkemede, pişmanlık duymadığını söyleyen Hüseyin Özcan, çıkarıldığı adliyede, annesini vurduğu av tüfeğini elinden aldığı, daha önce "Babam öldürdü" dediği annesi Raz Özcan'ı da (41) kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.
Tutuklanan Hüseyin Özcan'ın, biyolojik annesine bir akrabasının tecavüz etmesi sonucu dünyaya geldiği ortaya çıktı. Bunalıma giren biyolojik annesinin daha sonra intihar ettiği tespit edildi.
Diğer yandan, Hüseyin Özcan'ı evlatlık alan, öldürdüğü babası Süleyman Özcan'ın da ailesi tarafından evlatlık alındığı belirlendi.
Süleyman Özcan, Raz Özcan ve Karanfil Özcan, otopsilerinin tamamlanmasının ardından, dün kırsal Çarıktekke mahallesinde, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.
ŞİZOFREN SEMPTOMLARI ORTAYA ÇIKIYOR
Uzmanlar bu maddeyi kullananlarda şizofren semptomlarının ortaya çıktığını, kullanılmadığı zamanlarda ve yoksunluğunda ise aileyi düşman olarak görmelerine neden olduğunu belirtti.