Son dakika: Aile katliamının altından en tehlikeli uyuşturucu çıktı! Kendisini ölümden kurtaran ailesini katletmiş

ŞİZOFREN SEMPTOMLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlar bu maddeyi kullananlarda şizofren semptomlarının ortaya çıktığını, kullanılmadığı zamanlarda ve yoksunluğunda ise aileyi düşman olarak görmelerine neden olduğunu belirtti.



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