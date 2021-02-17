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Son dakika: Aile katliamının altından en tehlikeli uyuşturucu çıktı! Kendisini ölümden kurtaran ailesini katletmiş

Son dakika haberi: 'nın Alaşehir ilçesinde, babası (51) ile babaannesi 'ı (81) öldüren Hüseyin Özcan'ın (22), kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında 'delirten uyuşturucu' ya da 'fakir kokaini' olarak bilenen "Kristal met" bağımlısı olduğu ortaya çıktı. Hüseyin Özcan'ın, Amerika tarafından savaşa giden askerlerin açlık, susuzluk yaşamamaları ve insanı duygularını kaybetmeleri için üretilen "Kristal met"e, liseye giderken edindiği arkadaş çevresinde alıştığı ve 3 yıldır kullandığı öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 17.2.2021 07:01 Son Güncelleme: 17.2.2021 07:02 ABONE OL
Son dakika: Aile katliamının altından en tehlikeli uyuşturucu çıktı! Kendisini ölümden kurtaran ailesini katletmiş

Katliamdan bir hafta önce ilaç içerek intihar girişiminde bulunan Hüseyin'in ailesi tarafından hastaneye yetiştirilerek kurtarıldığı belirlendi.

Mahkemede, pişmanlık duymadığını söyleyen Hüseyin Özcan, çıkarıldığı adliyede, annesini vurduğu av tüfeğini elinden aldığı, daha önce "Babam öldürdü" dediği annesi Raz Özcan'ı da (41) kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.



Tutuklanan Hüseyin Özcan'ın, biyolojik annesine bir akrabasının tecavüz etmesi sonucu dünyaya geldiği ortaya çıktı. Bunalıma giren biyolojik annesinin daha sonra intihar ettiği tespit edildi.



Diğer yandan, Hüseyin Özcan'ı evlatlık alan, öldürdüğü babası Süleyman Özcan'ın da ailesi tarafından evlatlık alındığı belirlendi.



Süleyman Özcan, Raz Özcan ve Karanfil Özcan, otopsilerinin tamamlanmasının ardından, dün kırsal Çarıktekke mahallesinde, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

ŞİZOFREN SEMPTOMLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlar bu maddeyi kullananlarda şizofren semptomlarının ortaya çıktığını, kullanılmadığı zamanlarda ve yoksunluğunda ise aileyi düşman olarak görmelerine neden olduğunu belirtti.

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Son dakika: Aile katliamının altından en tehlikeli uyuşturucu çıktı! Kendisini ölümden kurtaran ailesini katletmiş
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