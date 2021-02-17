Arabanın çarptığı kurt tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre sabahın erken saatlerinde fabrikaya çalışmaya giden işçiler yaralı kurdu görüp Genç İçin Bir Saat Derneği üyelerinden Aydın Tutkal'a bildirdi. Olay yerine giden Tutkal, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve jandarmayı arayıp ihbarda bulunarak yardım çağrısında bulundu. Tutkal, "Araçların geçiş güzergâhlarının olduğu bu yolda, sabaha karşı bir aracın çarpması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kurt'un tedavi edilmesi için Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünü arayıp onlara teslim ettik. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak dernek üyesi Tutkal ile beraber, yaralı kurdu Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan yaralı kurt Bingöl Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı.