Bilim ve aşk bir arada! Diyetisyen ve doktor çift, bir hafta önce dergiye röportaj vermiş

Antalya'nın Kepez ilçesinde akşam saatlerinde korkunç bir olay geldi. DHA'da yer alan habere göre; Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'un, aralarındaki yaş farkından dolayı kıskançlık nedeniyle sürekli tartıştıkları belirtildi.
Yusuf Onur Kaan Onur Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yeniden tartıştı. Cinnet getiren Kaan Bozkurt, eşini tabancayla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay yeri ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.