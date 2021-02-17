Bilim ve aşk bir arada! Diyetisyen ve doktor çift, bir hafta önce dergiye röportaj vermiş

BİR HAFTA ÖNCE DERGİYE RÖPORTAJ VERMİŞLER

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili çarpıcı bir detaya ulaşıldı. Doktor ve diyetisyen çiftin bir hafta önce bir magazin dergisine röportaj verdiği ortaya çıktı. Derginin başlığında ise "Bilim ve Aşk bir arada" yazması dikkatlerden kaçmadı.