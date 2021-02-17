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Donmak üzereyken bulunan anne köpek ve 4 yavrusu koruma altına alındı

'da arazide donmak üzereyken bulunan anne köpek ve 4 yavrusu, tarafından koruma altına alındı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 17.2.2021 19:12 Son Güncelleme: 17.2.2021 19:16 ABONE OL
Donmak üzereyken bulunan anne köpek ve 4 yavrusu koruma altına alındı

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde ve Akkent Mahallesi'nde yavrularıyla birlikte donmak üzere olan anne köpekler, Çorum Belediyesi ekipleri tarafından hayvan bakımevine götürülerek bakıma alındı.

BARINMA EVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Çorum Belediyesi donmak üzere olan anne köpek ve 4 minik yavrusu ile Akkent Mahallesi'nde 9 minik yavrusu bulunan anne köpeği köpek barınma evine götürdü. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Anne köpek ve dört minik yavrusu ekiplerimiz tarafından donmak üzerindeyken bulundu. Şimdi hem güvenli hem sıcak yuvalarındalar. Sokaktaki canlarımız için aşkla çalışıyoruz" diye konuştu.

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Donmak üzereyken bulunan anne köpek ve 4 yavrusu koruma altına alındı
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