Düzce’de kar seferberliği

Düzce Belediyesi Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezi başta olmak üzere yağışların etkili olduğu Bahçeşehir ve Konuralp bölgesinde karla mücadeleye devam ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla kar yağışı ile birlikte tuzlama ve temizleme işlemine başlayan ekipler, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde ulaşım konusunda sıkıntı yaşamaması için gece boyunca çalışmalarına devam etti.

EKİPLER SAHADA HAZIR BULUNUYOR

Belirli aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte de ana caddeler, otobüs durakları, meydanlar ve kaldırımların temizlenmesini sağlayarak oluşabilecek olumsuzlukları en aza indirebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de kar kütlelerinin ağaç dallarına zarar vermemesi için temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ise hava şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için şehrin muhtelif yerlerine mama bırakarak beslenmelerini sağlıyor.