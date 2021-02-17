Gaziantep'te tüfekle ateş açıp, 3 günün para ve telefonlarını gasbeden şüpheli, tutuklandı

Belkıs, Kahvelipınar ve Yeşilevler mahallelerinde 3 kişi, farklı tarihlerde polise başvurarak yolda yürürken motosikletli 2 kişi tarafından tüfekle üzerlerine ateş açılarak ya da tehdit edilerek para ve cep telefonlarının gasbedildiğini söyledi. Harekete geçen polis ekipleri, olayların yaşandığı bölgelerdeki kameraların kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden, takip ettikleri vatandaşları, kimsenin olmadığı sırada tüfekle ateş açıp, ya da tehdit ederek telefon ve paralarını gasbeden motosikletli 2 kişinin kimliklerini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonda şüphelilerden birisi yakalandı, diğeri ise bulunamadı.



Kimliği açıklanmayan ve olaylarda tüfeği ateşlediği belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, diğer şüphelisinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.