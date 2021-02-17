Hava soğuk, sofralar sıcak

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'de ikamet eden mağdur durumdaki vatandaşların derdine Gönül Kazan'la deva oluyor. Evinde yemek yapamayacak durumdaki vatandaşlara Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü ekiplerince sıcak yemek ulaştırılıyor. Kocaeli'nde etkili olan kar yağışına rağmen, Ekipler gece geç saatlere kadar vatandaşlara sıcak yemek ulaştırılmaya devam etti.

HER GÜN 500 KİŞİYE SICAK YEMEK

Hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere yönelik günlük iki öğün hazır yemek Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince vatandaşlara ulaştırıyor. Ekipler her gün 500 kişiye 2 öğünlük sıcak yemek ulaştırıyor.

"SOFRAMIZ BOŞ KALMADI"

Kandıra İlçesi Alacabeyli Köyü sakinlerinden Sündüz Çalışkan; "Şeker hastasıyım. Yaşımdan dolayı evde yemek yapmak çok zorluyor beni. Her gün Belediyemizden sıcak yemek geliyor. Kar yağınca ekipler gelmez diye düşündüm. Allah hepinizden razı olsun. Bu kötü havalara rağmen sofralarımızı boş koymadınız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

"GECE YARISI YEMEĞİM GELDİ"

'Gönül Kazan' İzmit İlçesi Hasancıklar köyü sakinlerinden Mehmet Enginalp'de yemek ulaştırdı. Ekipleri görünce sevindiğini belirten Enginalp; "Gecenin bir yarısında ekipler bana sıcak yemek ulaştırdı. Bu karda kışta, soğuk havada benim evime sıcak yemek getirdiler. Bu hizmet karşısında ne söylesem bilemiyorum. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Böyle bir günde gece demeden Büyükşehir Belediyesi ekipleri bizi aç bırakmadı. Vesile olan, emeği geçenlere minnettarız" açıklamasında bulundu.