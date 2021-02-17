İkranur'un anne ve babası konuştu! "Kızımın mezarına gidip ona 'katilin bulundu' diyeceğim"

İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin 3 gün sonra evlerine 7 kilometre uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşıldı. Küçük kızın ölümüyle ilgili gözaltına alınan küçük amcası S.T. (14) ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe Tirsi tutuklandı.
" BİZİ ÇOK YARALADI"
İknanur'un annesi Nazlı Tirsi, katilin aile içinden çıkmasıyla birlikte şok yaşadığını belirterek, " Gözaltı ve tutuklamaları Müge Anlı'nın programında duyduk.Eşimle birlikte çok şaşırdık.
Katilin bulunması yüreğimize su serpti ,fakat katilin içimizden birisi çıkması ise bizi çok yaraladı. Savcılığa gideceğiz ve olayı tam olarak öğreneceğiz. Kızımın mezarına gidince ona 'kızım katilin bulundu gözümüz aydın' diyeceğim.
Onu çok özledim. Amca ile yeğeni İkranur arasında bir kıskançlık vardı. Ama bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmedik. Bu kadar nefesi kesilip ölecek kadar insan boğmak kolay değil" dedi.
KIZ KARDEŞİMDEN BEKLERDİM, ERKEK KARDEŞİMDEN DEĞİL
Baba Serdar Tirsi de, "Ben kız kardeşim Ayşe'den bekliyordum böyle bir şey ama erkek kardeşim S.T.'den beklemiyordum. S,T. belki tanık olmuştur diye düşünüyordum.
“Kızımın mezarına gidip ona ‘Katilin bulundu’ diyeceğim”
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S,T.'ye daha önce de sormuştum. Bir şey biliyor musun, gördün de bir şey, seni tehdit ettiler de susuyor musun, korkma diye. Ama hiçbir şey söylemedi" diye konuştu.