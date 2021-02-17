İkranur'un anne ve babası konuştu! "Kızımın mezarına gidip ona 'katilin bulundu' diyeceğim"





S,T.'ye daha önce de sormuştum. Bir şey biliyor musun, gördün de bir şey, seni tehdit ettiler de susuyor musun, korkma diye. Ama hiçbir şey söylemedi" diye konuştu.





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