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'da 5 ilçede hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

'da 5 ilçede farklı tarihlerde iş yerlerinden ve araçlardan hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bir iş yerinden ve araçtan yaptıkları hırsızlık anları da kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 17:58 Son Güncelleme: 17.2.2021 17:59 ABONE OL
İstanbul'da 5 ilçede hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı

2021 yılı içerisinde farklı tarihlerde Sultanbeyli, Ataşehir, Maltepe, Kartal ve Çekmeköy'de 4 araçtan ve 3 iş yerinden hırsızlık yapıldı. Harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerden A.O., ve H.H.T.'yi kullanmış oldukları otomobil ile birlikte Fatih Bulvarı üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden A.A., Y.E., ve yaşı küçük B.A., ile aranan şüphelilerden olduğu tespit edilen B.A. evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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Yakalanan şüphelilerin hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edilirken, şüphelilerin 11 Şubatta polis ekiplerinden kaçarken 3 resmi ekip aracının kaza yapmasına sebebiyet verdikleri ve 12 Şubat'ta Hamidiye Mahallesi'nde bulunan lüks bir araca ait far hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri de tespit edildi. "Uyuşturucu madde ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet " suçlarından aranması bulunan şüpheli B.A., tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer şüpheliler A.O., H.H.T., A.A., ve Y.E., ise bugün adliyeye sevk edildi.

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İstanbul'da 5 ilçede hırsızlık yapan 6 şüpheli yakalandı
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