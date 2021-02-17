İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan kişiler kurtarıldı...

Bayrampaşa'da bulunan sebze ve meyve halinde kapalı olan ve içinde işçilerin olduğu dükkanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm dükkanı kaplarken olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.