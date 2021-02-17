İstanbul’un barajlarına kar bereketi!

İstanbul'da sabah saatlerinde yeniden etkili olan ve kenti beyaza örtüyle kaplayan kar yağışının öğleden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yağışların başlaması, baraj doluluk oranını da arttırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan verilere göre 3 Şubat'ta 43,45 olan baraj doluluk oranı bugün yüzde 48,28 olarak ölçüldü. Barajlardaki su seviyesinde son 15 gün içerisinde yüzde 4,83 artış oldu.

Açıklanan son verilerde 7 barajda su seviyesinin yüzde 50'nin üzerine çıktığı görüldü. Her bir barajdaki doluluk oranı bugün itibarıyla; Ömerli 55,76, Pabuçdere 32,80, Sazlıdere 24,19, Büyükçekmece 50,72, Alibey 54,37, Terkos 46,53, Kazandere 63,69, Elmalı 54,17, Darlık 54,40, Istrancalar 50,53 olarak kaydedildi.