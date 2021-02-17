Kar yağınca hayvanseverler sokak hayvanlarına koştu

Sokakta yaşayan dostlarımızın aşırı soğuğa ve kar yağışına maruz kalmaları, vücut ısılarının ani bir şekilde düşmesine ve soğuğu hissedip üşümelerine sebep olmaktadır. En çok yağış alan bölgelerden biri olan Sarıyer'in de karlar altında kalması dolayısıyla kedi, köpek ve kuşların yoğun olduğu bölgelerde besleme çalışmaları iki katına çıkarıldı. Ekipler, ormanlık alanlar başta olmak üzere birçok bölgedeki noktalara hayvanlar için mama bırakıyor. Ayrıca besleme noktalarında tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyanhayvanlar da veteriner hekim kontrolü altına alınarak, tedavi ediliyor.



YAVRULAR İÇİN SEFERBER OLDULAR



Ayazağa'nın ormanlık bölgesinde bulunan köpek doğum yapınca yardımına hayırseverler ile Sarıyer Belediyesi ekipleri yetişti. On yavru birden doğuran anne köpek ve yavruları için bulundukları yere sıcak bir yuva yapıldı. Her gün düzenli olarak ekipler tarafından ziyaret edilen yavruların yaşlarına uygun mamalarla beslenmesinin yanı sıra sağlık kontrolleri de Sarıyer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü hekimlerince yapılıyor.