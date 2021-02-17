Karayolunda esaret bitti

Marmara'da etkili olan kar yağışı Bursa ve Balıkesir'i vurdu. Her iki kentte de 4 gündür etkili olan kar nedeniyle karayolu ulaşıma kapanmıştı. Yolda yaşanan esaret 15 saat sürdü. Karayolları ekipleri 30 kilometreyi bulan araç kuyrukları nedeniyle yolda çalışma yapamamıştı. Yolda kalanlara, Jandarma ekipleri kumanya dağıttı. Yolun açılması için ise adeta seferberlik başlatıldı.

YOLA GİRİŞLER KAPATILDI

Balıkesir Bursa arası Susurluk ilçesi yakınlarında başlayarak kilometrelerce uzayan beyaz esaretten kurtulmak için önce karayoluna girişler kapatıldı. Mustafakemalpaşa İlçesi Güllüce kavşağında uygulama noktası oluşturan ekipler, karayoluna girmek isteyenleri İstanbul İzmir otoyoluna yönlendirdi. Balıkesir yönünden gelenler için ise o yöndeki son otoyol girişi önünde uygulama noktası kuruldu. Susurluk istikametine gidenler otoyola yönlendirildi.

KÜREME VE TUZLAMA ARAÇLARI DURMADAN ÇALIŞTI

Kapanan yolun Bursa istikametinde küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, 12 saatin ardından kuyruğun en önündeki otomobilleri tek tek ve kontrollü bir şekilde salmaya başladı. Çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, araçlarla kaplı yolu şeritler halinde tek tek açmayı sürdürdü. Nihayet sabah 08.00 sıralarında kapanan yol gece 22.30 sıralarında çift yönlü ve tamamen trafiğe açıldı.