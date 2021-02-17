Koyun ağılı kar nedeniyle çöktü

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde ağılın çökmesiyle köy muhtarı Muhammet Kayapınar köy halkını yardıma çağırırken, ağıldaki 60 tane koyunun 43 tanesi kurtarıldı.

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı, beraberinde Devrek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Verim ve köy muhtarı Muhammet Kayapınar ile birlikte yetiştiriciye geçmiş olsun dileğinde bulundular.

Hayvan sahibi Fatime Taşlı, 'Geceden beri çok kar yağdı. Ağılımı daha yeni yapılmıştı ama kar yüküne dayanamayarak çöktü. Mağduriyetimin giderilmesi için yetkililerden destek bekliyorum" dedi.

Zonguldak Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı incelemenin sonunda yaptığı açıklamada, "Devletin tüm imkanlarını çiftçimiz için seferber edeceğiz. Arkadaşlarımız hasar tespit çalışmalarını yapıyor gereği neyse yapılacak" diye konuştu.