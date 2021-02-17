Regaip Kandili mesajları! 2021 Resimli Regaip Kandil mesajları, sözleri ve kısa, uzun, yeni kandil mesajı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, Regaip Kandili bu yıl 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Her yıl Recep ayının birinci Cuma gecesi kutlanan bu mübarek gece yine en verimli şekilde değerlendirilmeye çalışılacak. Eller semaya yükselecek ve dualar, ibadetler edilecek. Regaip Kandili mesajları ve sözleri ile de günün anlamı ve önemi vurgulanacak. Sevdiklerine Kandil mesajı göndermek isteyenler ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' yazılı en güzel, kısa, uzun, dualı, ayetli kandil mesajları seçeneklerine bu başlık altından ulaşabilecek. Resimli Regaip Kandili mesajları 2021 ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. İşte, 2021 en güzel kısa, uzun Regaib kandil mesajı ve resimli kandil mesajları!

KANDİL MESAJLARI 2021

Müslüman âlemi için bir önemli gece daha geldi, çattı. Regaip Kandili'nin gelişi her yıl olduğu gibi yine büyük sevinç ile karşılanıyor. Birlik ve beraberlik bağlarının daha da kuvvetlendiği bu mübarek gece dualar ve ibadetler ile geçirilirken, kandil mesajları ile de günün önemine vurgu yapılacak. Sevdiklerinize iletebileceğiniz en güzel kandil mesajı seçenekleri sabah.com.tr'de.

RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Recep ayının birinci Cuma gecesi idrak edilecek olan Regaip Kandili'ne özel en güzel, kısa, uzun, resimli kandil mesajları şöyle;