Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Regaip Kandili’nde oruç tutmanın fazileti!

Regaip Kandili'nde tutulan orucun faziletleri saymakla bitmez. Müslüman alemi açısında böylesine mübarek günde binlerce Müslüman yapılacak olan ibadetlerin eksiksiz yerine getirilmesi bakımından araştırmaya çıktı. Ramazan orucunun dışında en kıymetli oruç, Recep ve Şaban aylarında gerçekleştirilen oruçtur. Regaip Kandili, Recep Ayının ilk Perşembesi idrak edilirken bu tarihte oruç tutmak büyük sevap kazandırır. Regaip Kandili'nde oruç tutmak bütün bir ay boyunca ibadet etmekle eşdeğer sevap kazandırır.
REGAİP KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?
Üç ayların başlamasıyla beraber, bu mübarek ayların ilki olan Recep ayında binlerce Müslüman Regaip Kandili için geri sayıma başladı. Perşembe günü yani yarın idrak edilecek olan bu tarihte Oruç tutmak, Namaz kılmak, Kuran-ı Kerim okumanın faziletleri ise oldukça boldur.
REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?
İslam Dinimizde dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmamız için mübarek gün ve geceler vardır. Bu mübarek gün ve geceler çölde yolculuk yapan kişinin su bulduğu gözeler misalidir. Her bir gözeye gelindiğinde ayrı bir heyecan, susuzluğun giderilmesi sonucunda yaşanan ayrı bir lezzet vardır. Ayrıca her bir göze suyunda ise ayrı tatlar vardır. Kandil geceleri de işte böyle gözelerdir. Manevi hayatımızda çekmiş olduğumuz susuzluğumuzun giderildiği ve uzun bir müddet manevi âlemde rahatlık getiren gecelerdir kandil geceleri.
Kandil geceleri, Yüce Rabbimizin biz günah işleyen kulları için vermiş olduğu bir fırsat zamanıdır. Bu geceler kişilerin manevi hayatlarında kandillerin yanmasına vesile olan, maneviyatımızı nurlandıran gecelerdir. Camilerde yanan kandiller gönüllerimize nasıl bir sürur verirse, işte bu geceler gönüllerimize öyle bir neşe öyle bir huzur vermektedir.
Bu gecelerin bir başka güzelliği ise mevlit programları, hatim programları vesilesi ile camilerde, mescitlerde birlik ve beraberlik içersinde bir araya gelmemizdir. Aynı dine inanmış, aynı duygularla, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş olan bizlerin birbirimizi hatırlamamızda en önemli zaman dilimlerinin başında gelmektedir kandil geceleri. Bu sebeple bu gecelerin bütün güzelliklerinden istifade etmeye gayret gösterelim.
Hayatımıza nice güzellikler katan gecelerden birisi de Regaib kandilidir. Regaib kandili, Üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk cuma gecesidir. Regaib, istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler demektir ve "Rağibe" kelimesinin çoğuludur.
Regaib kandili üç ayların arifesidir. Manevi hayatımızda olgunluğu yakalama fırsatı olan üç aylara giriş gecesidir. Bir aydınlanma, nurlanma gecesidir. Çünkü üç aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan, manevi hayatımıza saadet katan, rahmetin, merhametin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı aylardır. İşte bu aylara başlamak üzereyiz.
1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.
4) Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.
5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.
6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.
7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.
8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.
9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.
10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.
11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.
12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.
13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.
14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;
15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.
16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.
16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.
17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.
18) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.