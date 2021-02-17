Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? İşte Regaip Kandili’nde oruç tutmanın fazileti!

REGAİB KANDİLİ FAZİLETİ NEDİR?



İslam Dinimizde dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmamız için mübarek gün ve geceler vardır. Bu mübarek gün ve geceler çölde yolculuk yapan kişinin su bulduğu gözeler misalidir. Her bir gözeye gelindiğinde ayrı bir heyecan, susuzluğun giderilmesi sonucunda yaşanan ayrı bir lezzet vardır. Ayrıca her bir göze suyunda ise ayrı tatlar vardır. Kandil geceleri de işte böyle gözelerdir. Manevi hayatımızda çekmiş olduğumuz susuzluğumuzun giderildiği ve uzun bir müddet manevi âlemde rahatlık getiren gecelerdir kandil geceleri.

Kandil geceleri, Yüce Rabbimizin biz günah işleyen kulları için vermiş olduğu bir fırsat zamanıdır. Bu geceler kişilerin manevi hayatlarında kandillerin yanmasına vesile olan, maneviyatımızı nurlandıran gecelerdir. Camilerde yanan kandiller gönüllerimize nasıl bir sürur verirse, işte bu geceler gönüllerimize öyle bir neşe öyle bir huzur vermektedir.

Bu gecelerin bir başka güzelliği ise mevlit programları, hatim programları vesilesi ile camilerde, mescitlerde birlik ve beraberlik içersinde bir araya gelmemizdir. Aynı dine inanmış, aynı duygularla, milli ve manevi değerlerle yoğrulmuş olan bizlerin birbirimizi hatırlamamızda en önemli zaman dilimlerinin başında gelmektedir kandil geceleri. Bu sebeple bu gecelerin bütün güzelliklerinden istifade etmeye gayret gösterelim.

Hayatımıza nice güzellikler katan gecelerden birisi de Regaib kandilidir. Regaib kandili, Üç ayların birincisi olan Recep ayının ilk cuma gecesidir. Regaib, istenilen, değeri çok olan, bağış, ihsan, ikram ve nefis şeyler demektir ve "Rağibe" kelimesinin çoğuludur.

Regaib kandili üç ayların arifesidir. Manevi hayatımızda olgunluğu yakalama fırsatı olan üç aylara giriş gecesidir. Bir aydınlanma, nurlanma gecesidir. Çünkü üç aylar dediğimiz Recep, Şaban ve Ramazan, manevi hayatımıza saadet katan, rahmetin, merhametin, mağfiretin sağanak sağanak yağdığı aylardır. İşte bu aylara başlamak üzereyiz.