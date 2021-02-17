Regaip Kandili’nde oruca nasıl niyet edilir?

Mübarek gün ve gecelerden biri olan Regaip Kandili için geri sayım sürüyor. Diyanet takvimi ile 18 Şubat 2021 Perşembe günü başlayacak olan kandil gününde bol bol ibadet edilecek. Öte yandan oruç tutacak olan vatandaşlar oruca nasıl niyet edeceğini araştırmasına başladı. Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur.

REGAİP KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Regaip Kandili orucu, Recep Ayı'nın ilk Cuma'sı olan mübarek Regaip Kandili için tutulan oruçtur. Yalnız bu oruç sadece tek gün tutulmaz. Regaip Kandili orucu tutmak isteyenler sonraki günü de oruçlu geçirmelidir. Regaip Kandili orucunu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.