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’nde nedir?

İslam aleminin büyük huzura eriştiği Diyanet Takvimi 2021 takvimi ile 18 Şubat tarihinde idrak edilecek. Müminler kandil günlerinde bol bol ibadet eder, namaz kılar ve oruç tutarken Regaip Kandili’nde nedir sorusuna da ayrıca yanıt aranmaya başlandı. Bu önemli günde salavat getirmenin fazileti de oldukça büyüktür. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 17:20 ABONE OL
Regaip Kandili’nde salavat getirmenin fazileti nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 takvimi ile Ragaip Kandili tarihi belli oldu. Regaip Kandili'nde salavat getirmenin fazileti ise müminlerin sıklıkla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Regaip kandilinde bol bol ibadet etmek ve geçmiş günahlarımızın affı için çok güzel bir fırsattır. Bu gecenin feyiz ve bereketinden nasip almak isteyenler ise Regaip Kandili'nde salavat getirmenin faziletini merak ediyor. Regaip Kandili'nde salavat getirmenin fazileti nedir?

REGAİP KANDİLİ'NDE SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETİ NEDİR?

Mübarek gün ve gecelerden biri olan Regaip Kandili ile ilgili salavat getirmenin fazileti araştırılıyor. Regaib Kandili aynı zamanda Üç Ayların ilk Cuma gecesidir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

SALAVAT NEDİR, NASIL GETİRİLİR?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.v) anmak, O'na selam göndermek salavat getirmek demektir. Salavat kısaca, Allahümme salli ala Muhammed ve ala âli Muhammed veya Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam demektir.

Regaip Kandili'nde Salavat getirmenin bir sayısı bulunmuyor. Salavat birçok şekilde getirilebilir. En kısa şekli ile salavat: "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salatu selam eyle." demektir.

SALAVAT İLE İLGİLİ AYET

Âyet-i kerimede buyrulur:

"Şüphesiz ki Allah ve melekleri, Peygamber'e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- çokça salât ederler. Ey mü'minler, siz de O'na salevât getirin ve tam bir teslîmiyetle selâm verin!" (el-Ahzâb, 56)

Cenâb-ı Hak ve sayılarını O'ndan başka kimsenin bilemediği melekleri, Peygamber Efendimize -sallâllâhu aleyhi ve sellem- devamlı salât etmektedirler. O hâlde biz de hayatımızın her ânında Resûlullah'ı -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hatırlamalı, O'na tam mânâsıyla teslîm olmalı ve çokça salât ü selâm göndermeliyiz. Zira "İsim, müsemmâyı celbeder." hakîkati mûcibince her salevât-ı şerîfe, bize Peygamber Efendimizin -sallâllâhu aleyhi ve sellem- yüksek ahlâkını, müstesnâ fazîletlerini hatırlatarak Oʼnunla kalbî irtibâtımızı daha canlı tutmamızı temin eder.

SALAVAT İLE İLGİLİ HADİS

Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

"Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

"Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)

"Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)

"Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)

"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

Salavat getirmek günahların affedilmesine vesile olur.

Salavat getiren kişinin üzerine Allah'ın rahmeti iner.

Salavat getiren kişinin ismi HZ. Muhammed'e (S.A.V) iletilir.

Salavat getiren kişi fakirlik görmez.

Salavat getiren kişi huzurlu hisseder.

Salavat getiren kişi kötülülerden korunur.

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Regaip Kandili’nde salavat getirmenin fazileti nedir?
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