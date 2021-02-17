Sağlık Bakanlığı son dakika açıkladı: Hafta sonları ve mesai saatleri dışında da koronavirüs aşısı yaptırılabilir

Aşı takvimi ile Sağlık Bakanlığı tarafından belli yaş gruplarında uygulanan aşılama sürecinde sona yaklaşıldı. İlk süreçteki aşamada sağlık görevlileri, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalanlara ve 65 yaş üzerindekilere aşılama gerçekleşti.

Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan vatandaşlar, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş gruplarına 28 gün sonra ikinci doz aşıları yapılacak. Öncelikli gruptaki vatandaşların aşılanması için randevular, 'mhrs.gov.tr', 'enabiz.gov.tr' siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi, e-Nabız mobil uygulamaları ile 'Alo 182' hattı üzerinden alınabiliyor.