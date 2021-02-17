İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından bir yasa dışı bahis şebekesine operasyon düzenledi.

Sahte polisli bahis çetesi çökertildi! Kelepçe ve silahla yakalandılar | Video

İnternet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve haksız kazanç sağlayan 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 28 cep telefonu, 27 sim kart, iki hafıza kartı, dört bilgisayar, iki banka kartı, üç ruhsatsız tabanca, 65 mermi, kelepçe ve 12 bin 705 lira nakit para ele geçirildi. Adreslerinde kelepçe ve silah da bulunan şüphelilerin kendilerine polis süsü vererek suç olaylarına karıştıkları da iddia edildi. Bir firari çete üyesi ise aranıyor.