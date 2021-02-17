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? ile 17 Şubat çekiliş sonuçları - detayları

(MPİ) ile ortaklığının en popüler şans oyunu olan ve şanslı numaraları haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri ile canlı yayında belirlenen sonuçları bugün (17 Şubat 2021) açıklanıyor. ve MPİ bayilerinde kupon dolduran ve 112 Milyon TL’lik çılgın büyük ikramiye kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralara ilişkin açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 17 Şubat çekiliş sonuçları ve detayları…

Giriş Tarihi: 17.2.2021 21:03 Son Güncelleme: 17.2.2021 21:03 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama detayları

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde MP TV ve Youtube canlı yayınında şanslı numaraları açıklanan MPİ Sayısal Loto sonuçları bugünkü canlı çekilişle şans oyunu severler için belirleniyor. Milli Piyango Online aracılığyla oyunu oynayan ve peş peşe gelen devirlerle 112 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları merak ederek 17 Şubat MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılıyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (17 ŞUBAT)

Milli Piyango Online aracılığıyla 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şu şekilde;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 17 Şubat Sayısal Loto sonuçları:

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...


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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

  • Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
  • Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

  • Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

  • Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
  • Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 17 Şubat Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama detayları
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