Siirt Belediyesince Hamiyet Merkezi kuruldu

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan Hamiyet Merkezinde yetim çocuklar ve ailelerine yönelik çeşitli aktiviteler sunulacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, yaptığı açıklamada, annelere, değerler eğitiminin yanı sıra okuma yazma eğitimi verileceğini belirtti.

Yetim çocuklara, akademik destek programları sunulacağını belirten Özekinci, "Merkezlerimizde; resim, müzik ve satranç kurslarıyla çocukların yetenekleri ortaya çıkarılacak. Anneyle çocuklara yönelik "Ufuk Turları" kapsamında motivasyon artırıcı, gezi ve piknikler düzenlenecek, özgüven gelişimi desteklenecek. Amacımız, sosyal belediyecilik kapsamında, yetim çocuklarımızın kişisel gelişimlerine katkı sunmak ve imkanlar dahilinde ihtiyaçlarını karşılamak olacak."