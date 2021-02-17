Siverekli Kadınlar meslek ve kültür kurslarına ilgi gösteriyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri birimi tarafından ilçe genelinde açılan kurslara katılan kadınlar Kur'an-ı Kerim, dikiş-nakış, okuma yazma, kuaför ve resim kurslarına ilgi gösteriyor.

Kursların yanı sıra kadınların bilinçlenmesi amacıyla mesleki ve genel kültür seminerleri de verilmeye başlandı.

Kadınlardan gelen talepler doğrultusunda yeni kurslar açarak ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sunmalarını sağlanıyor.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen kurslara yoğun ilgi gösteren 7'den 70'e kadın ve genç kursiyerler, Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.

Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Pandemi kuralları çerçevesinde kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Bilinçli bir kadın bilinçli toplumun temelini oluşturur. Bizde bu kapsamda özellikle kadınlarımıza yönelik talepleri doğrultusunda yeni kurslar açtık." dedi.