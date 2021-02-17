Son Dakika Haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için gözler Kabine Toplantısı’nda! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yurt genelinde bir süredir 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yaş gruplarında olan kişiler belirlenen saatler dışında dışarı çıkamıyor. Salgının yayılımını durdurmak amacıyla uygulanan bu kısıtlamanın vakalardaki düşüşle beraber kademeli olarak kaldırılması beklentileri gündeme geldi. Bugünkü kabine toplantısı ile beraber "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek?" sorusuna ait yanıt araştırılmaya başladı.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKACAK MI? GÖZLER KABİNE'DE!

Koronavirüs salgını sürecinde risk grubu olarak gösterilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yaş gruplarına uygulanan sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda devam ediyor. Ülkemizde alınan tedbirler sonucunda vakalarda ciddi bir düşüş gözlemlenmiş bu durum ise normalleşme beklentilerine yol açmıştı. Bu akşam gerçekleşecek Kabine Toplantısı ardından tüm bu beklentilere son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması koyacak.