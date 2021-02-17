Son Dakika Haberi: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı için gözler Kabine Toplantısı’nda! 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman kalkacak?

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yurt genelinde bir süredir 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yaş gruplarında olan kişiler belirlenen saatler dışında dışarı çıkamıyor. Salgının yayılımını durdurmak amacıyla uygulanan bu kısıtlamanın vakalardaki düşüşle beraber kademeli olarak kaldırılması beklentileri gündeme geldi. Bugünkü kabine toplantısı ile beraber "20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı, ne zaman bitecek?" sorusuna ait yanıt araştırılmaya başladı.
Koronavirüs salgını sürecinde risk grubu olarak gösterilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü yaş gruplarına uygulanan sokağa çıkma yasağı İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda devam ediyor. Ülkemizde alınan tedbirler sonucunda vakalarda ciddi bir düşüş gözlemlenmiş bu durum ise normalleşme beklentilerine yol açmıştı. Bu akşam gerçekleşecek Kabine Toplantısı ardından tüm bu beklentilere son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması koyacak.
**Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrası konuyla alakalı herhangi bir gelişme yaşanması halinde detaylar haberimizde olacaktır.
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
TOPLU TAŞIMA YASAĞI
İstanbul İl Hıfsızsıhha Kurulunca koronavirüs salgına yönelik yeni bir tedbir daha alındı. Koronavirüs tedbirleri kapmasında alınan yeni karara göre İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar 15 Ocak itibari ile toplu taşıma kullanamayacak.
'İstanbul Kart' sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde;
''İstanbul Valiliği Hıfzıssıhha kararına göre Covid-19 önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021'den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşlarımızın toplu taşıma kullanımı engellenmiştir.
Anlayışınız için teşekkür ederiz.'' Paylaşımı yapılarak vatandaşlara yeni karar duyuruldu.
20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.