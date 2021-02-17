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: 'da cinnet getiren doktor dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

haberleri... 'da akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen doktor Onur Kaan Bozkurt, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u silahla vurarak öldürdü, ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Hayatını kaybeden genç kadının annesinin sözleri ise yürek dağladı... İşte son dakika haberinin dikkat çeken ayrıntıları...

İHA
Giriş Tarihi: 17.2.2021 19:30 Son Güncelleme: 17.2.2021 19:42 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da cinnet getiren doktor dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti

Antalya'daki korkunç olay, saat 17.00 sırasında Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3043 Sokak üzerindeki bir apartmanın 3. kat dairesinde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Yusuf Onur Kaan Bozkurt ile Gamze Kaçar Bozkurt, iddiaya göre öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

CİNNET GETİREN KOCA DEHŞET SAÇTI

Cinnet getiren Kaan Bozkurt, önce eşini silahla vurduktan sonra kendi de aynı silahla yaşamına son verdi. Acı olayı ise çiftin akşam saatlerinde kreşten eve gelen kızları fark etti.

Kapıyı çalan küçük kız açılmayınca karşı dairedeki akrabasının yanına gitti. Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar, anahtarla eve girdiğinde çiftin kanlar içinde yerde yattıklarını gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Bozkurt çiftinin yaşamlarını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Yusuf Onur Kaan Bozkurt ve Gamze Kaçar Bozkurt'un cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan çiftin yakınları ise olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

ANNESİNİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Gamze Kaçar Bozkurt'un kardeşlerini polis ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Gamze Kaçar Bozkurt'un babası, "Nasıl dayanacağım ben buna, yetiş, dedi bana ama yetişemedim" diye ağladı.

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Son dakika: Antalya'da cinnet getiren doktor dehşet saçtı! Önce eşini öldürdü, ardından intihar etti
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