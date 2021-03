Son dakika: Duygu Delen davasında flaş gelişme! Annesinin sözleri yürek sızlattı!

Avukat Balcı'nın "Bu şehirde nasıl Fizik Mühendisi olmaz" sözüne yanıt veren mahkeme başkanı "Biz Gaziantep Üniversitesi'ne müzekkere yazıp bize Fizik Mühendisi göndermelerini talep ettik. Ancak üniversite bize 'Sizin işinizi yapacak mühendis burada yok dediler' dedi.

Avukat Ömer Faruk Akan da sanığın bu olayı örtbas etmeye çalıştığını belirterek, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Sanık Mehmet Kaplan ise, bir insana katil sıfatını yakıştırmanın ve bir insanı öldürmenin bu kadar kolay olmaması gerektiğini söyledi. İddiaların aksine evde bulunduğu söylenen kanların hepsinin kendisine ait olduğunu savunan Kaplan, "Cidden neden ve nasıl yaptı bilmiyorum. Belki de kazara oldu. Benim düşüncem de kazara olduğu yönündedir. Yaşamayı seven bir insandı. Hayatım boyunca bu acı benimle devam edecek. Benim yüzümden bu hatayı yaptığı gerçeğini her gün düşünüyorum. Böyle bir şeyi kendimden beklerdim ama ondan beklemezdim. Beni alkolden ve uyuşturucudan uzaklaştıran Duygu'ydu. Şaibe yaratanlar aslında bu olayı 3-5 dakika konuşup tekrardan hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam edenlerdir. Duygu'nun ailesi, benim ailem ve ben hiçbir zaman bunu unutmayacağız. Haksız yere tutulmak bana çok acı veriyor. Ben sizin adaletinize güveniyorum. Yalnızca gecikmesinden korkuyorum. İfadelerimde çelişki var deniliyor ama yalnızca söylüyorlar. Benim her yerde verdiğim ifade aynıdır. Aleyhime tek bir bilimsel evrak yok" dedi.

Sanık avukatı Enes Akbulut da, sanık beyanın ardından yaptığı savunmada Delen ailesinin avukatlarının kendi içlerinde olayı çözemediğini, her birinin olayın farklı şekilde gerçekleştiğini söylediğini iddia etti. Akbulut, "Soruşturma aşamasında gizliliğin kaldırılmasını talep eden bizdik. İp üzerinde herhangi bir kana karşılaşılmadığı yönünde rapor dosyada var. Müvekkilimle ilgili alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğundan başka hiçbir şey söylemediler. Biz bilimsel bir mütalaa sunduk. Buna ilişkin bir görsel de hazırladık. Odadaki 24-25 parça kanın tamamı müvekkilime aittir. Eğer balkondan o atmış olsaydık balkonun kapısının kolunda kan olması gerekirdi. Düşme anıyla ilgili saniyenin 8'de 1'i hızında bir görüntü var. O görüntüde Duygu'nun elinin açık olduğu görülüyor. 2 ekimozdan bahsediliyor. Bir sağ kolda birisi sağ bacaktadır. Buda zeminle vücudun arasında kalan alttaki kemiğin baskısıyla oluşmuştur. Oda içindeki kanların hiçbirinde sıvama yok. Eğer sürüme hali olsaydı kan toplanırdı. Maddi delil ve kanıtlar neyse müvekkilimizin savunmasıyla hep doğrulanmıştır. Duygu'yu öldürmek isteyen birisi neden 20-25 dakika boyunca Duygu'yu ayıltmaya çalışsın. Dosyaya sunduğumuz görüntülerin izlenerek sanığın tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.

Beyanların ardından sanık avukatlarının dosyaya sunduğu Duygu'nun balkondan düşme anına ilişkin hazırlanan 2 farklı görüntü mahkeme heyeti tarafından izlendi. Görüntünün izlenmesinin ardından konuşan sanık avukatı Serhat Pak, her şeyin açığa kavuşmasını hem kendi adlarına hem de Duygu'nun ailesi adına istediklerini söyledi.

Tarafların savunmalarının ardından mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılması ve evde bulunan delil ve kan örneklerinin incelemesinin Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarından istenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Nisan 2021 tarihine erteledi.

