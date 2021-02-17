Son dakika haberi: Kar yağışının ardından flaş uyarı! Hava durumu raporunda duyuruldu!

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren kar yağışını değerlendiren Meteorolog Dr. Güven Özdemir, "Hava sıcaklıkları yine bu akşamdan itibaren hızlı bir şekilde düşecek. Özellikle Boğazlar ve Tuzla, Kartal Gebze, Şile'de yoğunlaşacak. Çarşamba günü öğleden sonra artık sistem etkisini kaybedecek ama bu sefer don olayı görülecek. Çok daha dikkatli olmak lazım" dedi.

İstanbul'da devam eden kar yağışıyla ilgili değerlendirmede bulunan Aydın Üniversitesi Anadolu Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı Meteorolog Dr. Güven Özdemir, sıcaklıkların bu akşamdan itibaren hızla düşeceğini belirtti. Özdemir, "Kar yağışı hala etkili olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıkları yine bu akşamda itibaren hızlı bir şekilde düşecek. Kar özellikle yarın öğleden sonra yavaş yavaş Marmara'nın doğusunda kayacak. Marmara'nın doğusu dediğimiz zaman özellikle boğazlar ve Tuzla, Kartal Gebze, Şile'de yoğunlaşacak. Bu noktalarda kar etkisini arttırarak devam edecek. Daha sonra doğuya doğru Karadeniz'e kadar devam edecek. Çarşamba günü öğleden sonra artık sistem etkisini kaybedecek ama bu sefer don olayı görülecek. Daha dikkatli olmak lazım. Bu yağan kar yağışı o kadar soğuk bir etki bırakmadı 0 ile eksi 3 derece arasında bir değer aldı ama önümüzdeki günlerde daha da soğuyacak hava" şeklinde konuştu.

"PERŞEMBEDEN İTİBAREN DON OLAYLARINA DİKKAT"

Perşembe günü kar yağışının azalacağını ama soğuk havanın etkisiyle don olaylarının artacağına dikkat çeken Meteorolog Dr. Özdemir, "Perşembe gününden itibaren yurdun genelinde İç Anadolu Marmara ve Doğu Anadolu'ya doğru soğuk hava iyice etkisini artıracak. Yüksek basınç sistemine girdiğinden dolayı maalesef don olayı etkili bir şekilde kendini gösterecek. İstanbul'da deniz kenarında olan kısımlar pek don olmayacak ama yüksek kesimlere doğru özellikle sabah saatlerinde trafiğe çıkacak olanlar çok dikkatli olsun. Mümkün olduğu kadar bu hafta işi olmayanlar araçları ile çıkmasınlar. Lastikleri de iyi değilse kayma olayı çok fazla olacaktır" diye konuştu.