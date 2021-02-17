Son dakika haberi: Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Kar yağışı ne zamana kadar devam edecek?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı özellikle trafiktekileri zor durumda bırakırken, kar yağışının ne zamana kadar devam edeceği sorusuna İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'den yanıt geldi. Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "İstanbul'da kar bu akşam bitiyor. Anadolu'da 1-2 gün daha devam eder. Sıcaklıklar yarından itibaren yükseliyor önce 6 sonra 8 pazartesi 14 C. Önümüzdeki günlerde iç bölgelerde gece havanın açmasıyla sıcaklıklar aşırı düşecek. Ankara'da gece -12 C ye kadar düşer. Don olayı görülecek."
Prof. Dr. Orhan Şen, cemre düşmesinin ne anlama geldiğini açıklayarak, "Cemre düşmesi, hayvancılıkla uğraşanlar için soğuk nedeniyle dışarıya çıkartamadıkları hayvanların otlaklara kavuşma zamanının yaklaştığını, tarımla uğraşanlar için de toprağın işlenme dönemine gelindiğini ifade ediyor." dedi.
BU TARİHLERE DİKKAT...
Cemre düşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini tarih vererek açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, "İlk Cemre 19 - 20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkincisi 26 - 27 Şubat tarihlerinde suya düşecek ve üçüncüsü 5 - 6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek" dedi.
METEOROLOJİ'DEN O İLLER İÇİN KRİTİK UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan günlük hava tahminlerinde don olayı ve yoğun kar yağışına karşı uyarılar yapıldı.
Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Ordu, Giresun ve Tokat çevreleri, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Malatya, Erzincan, Bitlis ve Muş çevreleri ile Tunceli, Bingöl, Hakkari ve Şırnak'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
FIRTINAYA KARŞI TEDBİRLİ OLUNMALI
Rüzgarın kuzey, kuzeydoğulu yönlerden Marmara ve Akdeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa), Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde fırtına, yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa); Doğu Anadolu'da güney ve güneydoğulu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ OLUŞMA RİSKİ VAR
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
DON OLAYI BEKLENİYOR…
Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU...
MARMARA
Çok bulutlu, doğusunun akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile Bursa'nın kuzey ve doğu çevrelerinde yer yer yoğun olması, bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu, Avrupa Yakası hafif olmak üzere, il geneli kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin kuzey kesimleri ile Afyon'un doğu çevrelerinin bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
İZMİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yağışlı geçeceği; yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, iç kesimlerde hafif olmak üzere, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, -2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Ordu, Tokat, Giresun çevrelerinde yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ve kuzeybatısı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu