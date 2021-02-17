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Son dakika: deprem ile sarsıldı! İşte AFAD ve son depremler listesi!

Gelen son dakika haberine göre ve çevre illerde hissedilen deprem meydana geldi. AFAD tarafından gelen verilere göre; büyüklüğü 4.1 olarak duyurulan deprem bölge halkında tedirginliğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 13:15 Son Güncelleme: 17.2.2021 13:25 ABONE OL
Son dakika: Tunceli deprem ile sarsıldı! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Son dakika haberler… Saat 13:02'de merkez üssü Pülümür Tunceli olan 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntı AFAD verilerine göre; yerin 9.74 km altında kaydedilirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar detayları merak ediyor. Sarsıntının Bingöl'de de hissedildiği bilinirken öte yandan son depremler listesi ile duyurulan deprem Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; 4.2 olarak kaydedildi.

TUNCELİ'DE KORKUTAN DEPREM!

AFAD tarafından 4.1 şiddetinde duyurulan sarsıntının şiddeti Kandilli Rasathanesi'ne göre ise 4.2 olarak kaydedildi.

#Deprem
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Pülümür (Tunceli)
Tarih-Saat : 17.02.2021, 13:02:30 TSİ
Enlem : 39.4278 N
Boylam : 40.2661 E
Derinlik : 9.74 km
Detay : https://t.co/YhEOASY8cc@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

SON DAKİKA | İzmir deprem ile sarsıldı! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi! 16 Şubat 2021

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Pülümür ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 13.02'de meydana geldi. Yerin 9.47 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçenin yanı sıra kent merkezinden de hissedildi. ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

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Son dakika: Tunceli deprem ile sarsıldı! İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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