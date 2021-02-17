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Son dakika: Yolcu otobüsü Tır ile çarpıştı! 3 ölü 30 yaralı

Son dakika haberi: 'nın ilçesinde yolcu otobüsünün Tır'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti 30 kişi ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 17.2.2021 07:56 Son Güncelleme: 17.2.2021 08:52 ABONE OL
Son dakika: Yolcu otobüsü Tır ile çarpıştı! 3 ölü 30 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Mehmet Cevat K. idaresindeki 06 AIM 10 plakalı Özel Diyarbakır'a ait yolcu otobüsü, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 75. kilometresinde Yunus A'nın kullandığı 73 EA 424 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Şanlıurfa'da feci otobüs kazası: 3 ölü, 30 yaralı | Video

Yaralılar kaza yerine sevk edilen çok sayıda 112 Acil Servis ekibince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ:22 YARALI

Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 40'ınıcı meydana geldi. Veli Erdem . (42) idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü, şiddetli fırtına ve sürgün ve buzlanma nedeni ile şarampole devrildi. Kazada, 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralı yolcu Kahraman Er, gazetecilere, otobüsün aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle bir anda kaydığını söyledi. Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Ordan bizi kurtardılar." diye konuştu.

Abdullah Safari ise Ankara'dan Aksaray'a geldiğini fırtınadan otobüsün devrildiğini kaydetti.Otobüsün Bursa'dan Niğde'ye gittiği öğrenildi.

İLKER BAŞ

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Son dakika: Yolcu otobüsü Tır ile çarpıştı! 3 ölü 30 yaralı
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