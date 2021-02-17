Son dakika: Yolcu otobüsü Tır ile çarpıştı! 3 ölü 30 yaralı

Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

AKSARAY'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ:22 YARALI

Aksaray'da kontrolden çıkan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.30 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 40'ınıcı meydana geldi. Veli Erdem . (42) idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü, şiddetli fırtına ve sürgün ve buzlanma nedeni ile şarampole devrildi. Kazada, 22 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı. Yaralı yolcu Kahraman Er, gazetecilere, otobüsün aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle bir anda kaydığını söyledi. Şarampole devrildikten sonra aracın içerisinde beklediklerini anlatan Er, "Otobüsün camını kırdık. Çıkış noktası oluşturduk. Ordan bizi kurtardılar." diye konuştu.



Abdullah Safari ise Ankara'dan Aksaray'a geldiğini fırtınadan otobüsün devrildiğini kaydetti.Otobüsün Bursa'dan Niğde'ye gittiği öğrenildi.



İLKER BAŞ

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