Tokat’ta toplam aşılama sayısı 52 bin 965’i aştı

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılama performansı, haftalardır aşı uygulayan çok sayıda ülkeyi geride bıraktı. İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana yaklaşık Türkiye'de, öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.

17 Şubat tarihli Türkiye aşı tablosuna göre Tokat'ta toplam yapılan aşı sayısı 52 bin 965'e ulaştı. 1. Doz uygulanan kişi sayısı 46 bin 406 olurken 2. Doz aşı uygulamaları başladı. Bu rakam ise 6 bin 559'a ulaştı. Türkiye genelinde 17 Şubat itibariyle toplam yapılan aşı sayısı 5 milyon 485 bin 68'e çıkarken 1, Doz uygulanan kişi sayısı 4 milyon 494 bin 841, 2. Doz uygulanan kişi sayısı ise 790 bin 227 oldu.