Yerli aşı mutasyonlara karşı da etkili olacak

Türkiye'de 17 merkezde devam eden koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarında, Kayseri Erciyes Üniversitesi bünyesindeki Aşı Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nde (ERAGEM) geliştirilen ERUCOV-VAC aşısından sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Türkiye'deki aşı adayları arasından Faz-2 aşamasına ulaşmayı başaran ERUCOV-VAC aşısının, Faz-1 deki güvenlik testlerinin ardından şimdi de Faz-2 etkinlik testleri yapılıyor. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, 250 gönüllü üzerinde uygulanacak olan Faz-2 çalışmalarını ve aşı ile ilgili son gelişmeleri SABAH'a anlattı:







Bir ay süren faz-1 çalışmalarını 44 gönüllümüz üzerinde tamamlayarak aşımızın güvenlik testlerini yaptık. Şimdi 250 gönüllü üzerinde Faz-2 aşamasında etkinlik testlerini yapıyoruz. Şu ana kadar 15 gönüllümüze yaptık. Hiç birinde yan etki gözlenmedi. Durumları iyi. Faz-2 çalışmamızı 2 ayda bitirmeyi hedefliyoruz. Faz-3 binden fazla kişi ve başka ülkelerde yapılacak.

Nisanda faz-3'e geçilir. Faz-3 devam ederken aşının acil kullanımına onayı verilirse aşılamaya da devam edilebilir. Yerli aşıyı bir protokolle Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB' devrettik. Aşımız Sağlık Bakanlığı'nın aşısıdır.

Bütün virüsler mutasyona uğrayabilir. Yerli aşımız inaktif bir aşı. Aşıda ölü virüs verildiği için virüsün tüm parçacıklarındaki antijene karşı antikor oluşuyor. Dolayısıyla küçük mutasyonlara karşı inaktif aşıların etkili olduğunu tüm bilim insanları söylüyor. Bizim de öngörümüz küçük mutasyonlarda aşımızın etkili olacağı yönünde. Ama büyük bir mutasyon olursa yeni bir aşı gerekebilir. Aşımızın mutasyonlara karşı etkili olup olmadığına yönelik çalışma yapıyoruz.

Yerli aşıdan müjdeli haber... O aşama da tamamladı!