A101 bugün saat kaçta açılıyor? A101 market açılış kapanış ve çalışma saatleri 2021

A101 aktüel ürünleri her hafta Perşembe günü raflardaki yerini alıyor. Bu günde vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren marketin yolunu tutacak ve aktüel indirimli ürünlerden faydalanacak. Bu noktada koronavirüs önlemleri kapsamında marketin çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor.
A101 marketleri hafta içi saat 10:00'da açılıyor ve saat 20:00'ye kadar hizmet veriyor.
Hafta sonu ise 10:00'da açılan marketler saat 17:00'de kapanıyorlar.
Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.