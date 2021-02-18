Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri A101 bugün saat kaçta açılıyor? A101 market açılış kapanış ve çalışma saatleri 2021

bugün saat kaçta açılıyor? 2021

bugün saat kaçta açılıyor sorusu bugün pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. A101 market, her hafta Perşembe günleri aktüel ürünleri ile geliyor. Marketin haftalık özel olarak getirdiği aktüel ürünler bugün raflardaki yerini alacak. Sabah saatlerinden itibaren marketin yolunu tutacak olan vatandaşlar ise, A101 bugün saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor sorularının yanıtını araştırıyor. İşte 18 Şubat Perşembe A101 market açılış ve kapanış saati.

Giriş Tarihi: 18.2.2021 07:35 ABONE OL
A101 bugün saat kaçta açılıyor? A101 market açılış kapanış ve çalışma saatleri 2021

A101 aktüel ürünleri her hafta Perşembe günü raflardaki yerini alıyor. Bu günde vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren marketin yolunu tutacak ve aktüel indirimli ürünlerden faydalanacak. Bu noktada koronavirüs önlemleri kapsamında marketin çalışma saatleri değişkenlik gösteriyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

A101 marketleri hafta içi saat 10:00'da açılıyor ve saat 20:00'ye kadar hizmet veriyor.

Hafta sonu ise 10:00'da açılan marketler saat 17:00'de kapanıyorlar.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağında vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebiliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
A101 bugün saat kaçta açılıyor? A101 market açılış kapanış ve çalışma saatleri 2021
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA