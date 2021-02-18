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annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı

uyruklu kadın, 'nde dünyaya getirdiği bebeği bırakınca sağlık çalışanları günlerce bakımın yaptı. 'Ayçelen' ismi verilen bebek, 24 günlük bakımın ardından Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.2.2021 09:20 ABONE OL
Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı

İsmi açıklanmayan Afgan göçmen kadın, Erzurum Şehir Hastanesi'nde kız bebeği dünyaya getirdi. Afgan kadın, iddiaya göre doğum sonrası bebeğe sahip çıkmak istemediğini söyledi. Yenidoğan ünitesinde bakım ve tedavisi süren kız çocuğuyla ilgili durumu öğrenen hemşire ve doktorlar bebeğe sahip çıktı. Sağlık çalışanları, 'Ayçelen' ismini verdikleri bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Yenidoğan ünitesi görevlileri, 24 günlük bakım sürecinin ardından Ayçelen bebeği Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.

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Afgan annenin hastanede bıraktığı bebeğe sağlıkçılar sahip çıktı
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